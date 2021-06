Van reisagente naar vaccinatievrijwilliger: "Om zo snel mogelijk uit de crisis te geraken"

Anneke Guttermann uit Gingelom is momenteel vrijwilliger in de vaccinatiecentra van Hasselt en Sint-Truiden. Maar haar hoofdjob is eigenlijk reisagente. Door corona is ze nu al meer dan een jaar technisch werkloos. En daardoor had ze ruimschoots de tijd om vrijwilliger te worden. "Ik wil me nuttig maken", zegt ze.