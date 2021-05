Vandaag presidentsverkiezingen in Syrië: "Hier wordt al feest gevierd voor de overwinning van al-Assad"

"Hier wordt zelfs al enkele dagen feest gevierd in Damascus, dat regeringsgebied is. Al-Assad zit hier stevig in het zadel, ook na tien jaar burgeroorlog. Ik hoor hier dat mensen trots zijn op wat zij de Syrische democratie noemen."

"Er zijn hier vast ook mensen die er anders over denken, maar die zijn slim genoeg om dat niet aan een buitenlandse journalist te vertellen", zegt Mohr. "Hier is een economische ramp aan de gang. Al-Assads verkiezingsslogan is "Hoop door Werk". Er zijn mensen die denken dat het echt beter zal gaan na de verkiezingen, maar eigenlijk is er geen gemakkelijke, directe oplossing in zicht. Ook niet na de verkiezingen."