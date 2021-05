Banksy's gigantische muurschildering van rat geveild voor 380.000 euro in Zwolle

Het is niet de eerste keer dat veilinghuis Hessink's werk van straatkunstenaar Banksy veilt, in opdracht van de eigenaren van huizen waarop de Britse artiest zijn werk heeft geschilderd. Banksy vindt eigenlijk dat de kunst die hij op openbare muren zet van iedereen is, maar daar denken eigenaren van de panden in kwestie toch vaak anders over, zo liet het veilinghuis eerder al weten.

Het is niet altijd duidelijk of bepaald werk van de hand van Banksy is, maar over de rat heeft veilinghuis Hessink's naar eigen zeggen totaal geen twijfel. Dit werk staat vanaf het begin bekend als een échte Banksy.

De veiling van "White House Rat" moest eigenlijk gisterenavond al doorgaan, maar werd door technische problemen een dag uitgesteld naar vanavond. Er waren technische problemen en daardoor kon niet iedereen (online) bieden.