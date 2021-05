Verkeersdrempels zorgen voor scheuren en barsten in woningen in Koekelberg

Het zijn niet de klassieke verkeersdrempels die voor de hinder zorgen, maar de zogenoemde "Berlijnse kussens", een verhoging midden op de weg. In december vorig jaar kloegen de buurtbewoners al van lawaai als automobilisten er over rijden, maar nu zijn er ook scheuren en barsten in de huizen. De buurt heeft ook een onderzoek gedaan, en daaruit blijkt dat die Berlijnse kussens niet reglementair geplaatst zijn.