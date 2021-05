Corona-experten bezorgd over bedreigingen, Erika Vlieghe: "Overmoedig om te zeggen dat ik daar niet angstig over ben"

Vaccinoloog Pierre Van Damme, één van de gezichten van deze coronacrisis, reageert in het "Laat Journaal" op de zoektocht naar Jürgen Conings en de bedreigingen die hij als wetenschapper ontvangt. "Vorige week was er toch een toenname van dreig- en haatmails". Hij gaat wel in op mails waarvan de inhoud respectvol is. "Het is belangrijk om te weten wat er leeft bij de mensen en als dat met enige vorm van respect wordt gestuurd, dan zal ik daar ook met respect op antwoorden", zegt hij. Daarnaast geeft Van Damme ook aan dat we blij moeten zijn dat een heel team met experten zich inzet om advies te geven.