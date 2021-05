4 leden radicaal-rechtse groep Voorpost veroordeeld voor aanzet tot haat en geweld wegens spandoek "Stop islamisering"

Volgens de correctionele rechtbank in Mechelen gaat dat spandoek te ver. "Door dergelijke borden en spandoeken te dragen hebben de beklaagden tot doel om angst te zaaien en haat te scheppen in de samenleving door de toekijkers te overtuigen van het denkbeeld dat in de toekomst mogelijks de islam Vlaanderen zal overheersen", staat te lezen in het vonnis.

"Zij schetsen een denkbeeldig gevaar waarbij elke vrouw als gevolg van deze zogenaamde islamisering verplicht zou worden een boerka of een nikab te dragen of nog elke vrouw als gevolg daarvan een boerka of een nikab zal dragen. Dergelijke denkbeelden trachten bij anderen de angst voor en de haat tegen de moslimgemeenschap te voeden of aan te wakkeren, zodat deze ertoe worden aangezet om zelf gelijkaardige haatdragende en angstzaaiende gedragingen te stellen", aldus de rechter.