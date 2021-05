Voormalige Zuid-Afrikaanse president Zuma pleit onschuldig in corruptiezaak

In het proces, dat reeds herhaaldelijk werd uitgesteld, staat de voormalige Zuid-Afrikaanse president Zuma terecht voor zestien aanklachten van onder meer fraude, corruptie en afpersing bij de aankoop van militair materieel bij Europese defensiebedrijven toen hij vicepresident was in 1999.



Zo zou hij omgerekend naar de huidige koers 235.000 euro hebben opgestreken van de Franse groep Thales waarmee een contract van ongeveer 2,8 miljard euro was afgesloten.

(Lees verder onder de foto)