Infrastructuur in Italië alweer in slecht daglicht na ongeval met kabelbaan, terecht? "Italiaan niet corrupter dan Belg" 

Na de tragedie met de kabelbaan afgelopen weekend in Stresa in Italië, zijn critici er als de kippen bij om de gebrekkige Italiaanse infrastructuur of mentaliteit aan te wijzen als boosdoener. Italiëliefhebber en columnist Marc Coenen is het niet eens met deze stereotypen: "Dat is het ding met clichés: voor een deel kloppen ze wel, maar een Italiaan is niet corrupter dan een Fransman of een Belg".