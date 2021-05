Zoutleeuw vernoemt wandelpad naar vermoorde Jonas Vlayen (23): "Zo blijft hij in gedachten"

De moord op hun zoon is voor de ouders van Jonas heel moeilijk om te verwerken: “Je verwerkt dit gewoon niet. Er is geen dag, geen uur, geen minuut dat voorbij gaat dat wij niet aan Jonas denken. Hij was onze enige zoon, onze toekomst is kapot gemaakt. Als mensen langs dit pad komen en ze lezen zijn naam, dan gaan ze hopelijk toch even nadenken over wie Jonas was en wat er gebeurd is. Zo blijft hij in gedachten.”