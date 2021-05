Wat is de impact van corona op je belastingaangifte? Kan je thuiswerk inbrengen en wat met tijdelijke werkloosheid?

Sonja Verschueren is journalist bij De Tijd en chef van Netto, het magazine van de krant. Ze is de geknipte persoon om Inspecteur Sven Pichal bij te staan met alle vragen die te maken hebben de gevolgen van corona op onze belastingaangifte.

"Er staan dit jaar inderdaad wat extra codes op de aangifte die het gevolg zijn van corona. Maar niet iedereen zal die moeten invullen", aldus Verschueren.

Kan je kosten voor thuiswerk inbrengen?

"De Inspecteur" krijgt veel vragen over thuiswerk. Patrick Rogge uit Nazareth vult normaal gezien de belastingaangifte in voor zijn zoon en schoondochter. "Mijn zoon werkt normaal gezien in Brussel en zijn partner in Gent. Het voorbije jaar werkten ze allebei thuis. Is het aangewezen dat ze hun werkelijke beroepskosten gaan bewijzen? Want die liggen allicht hoger dan het forfait. Het gaat dan over kosten voor elektriciteit, telefoon, internet, verwarming, de verzekering van het gebouw, de aankoop van bureaus, bureaustoelen, kasten."

Er zijn twee manieren waarop je thuiswerk kan aangeven in de aangifte:

Ofwel kies je voor het forfait;

Ofwel bewijs je je werkelijk gemaakte kosten.

Wat je kiest, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Wie wil, kan zijn werkelijke beroepskosten bewijzen, maar dat is alleen maar voordelig als die hoger liggen dan het kostenforfait. Voor werknemers bedraagt dat forfait 30 procent van het inkomen, met een maximum van 4.880 euro. Als je daarvoor kiest, hoef je niets te doen op je aangifte. De fiscus kent dat bedrag automatisch toe.

Verschueren wijst erop dat bedrag behoorlijk hoog ligt. "Je moet al veel geld uitgeven om meer dan 4.880 euro te hebben aan beroepskosten. Met alleen wat extra kantoorbenodigdheden gaat dat niet lukken. Zeker niet als je weet dat je veel dingen niet in één keer mag inbrengen. Een bureaustoel, bijvoorbeeld, moet je afschrijven over een periode van meerdere jaren omdat je daar langer dan één jaar mee doet. Doorgaans schrijf je die dingen af tegen 33 procent per jaar." Verschueren merkt ook op dat je al snel recht hebt op het maximum forfait van 4.880 euro. "Als je een bruto jaarinkomen hebt van 16.266,64 euro, dan krijg je dat bedrag."

Maar stel dat je toch je werkelijke beroepskost wil ingeven? "Dat kan maar het vergt heel wat administratie. Je moet weliswaar uitsluitend het totaalbedrag invullen op de aangifte, maar je moet wel meegeven hoe je aan dat bedrag bent gekomen. Met andere woorden: je moet elk bonnetje, elke factuur bijhouden. En je doet er goed aan om een detail van de berekening mee te sturen."

Als je je werkelijke beroepskosten inbrengt, dan moet je de thuiswerkvergoeding ook nog aftrekken van de bewezen kantoorkosten. "Kosten die je werkgever terugbetaalt, mag je - logisch - niet inbrengen. Er is één uitzondering: ligt de thuiswerkvergoeding lager dan 129,48 euro, dan is ze vrijgesteld van belastingen en moet je ze dus niet opnemen in de aangifte", zo besluit Verschueren.

Hoe zit het met woon-werkverkeer?

Ook voor woon-werkverkeer is de situatie dit jaar bij veel mensen anders. Als je niet meer elke dag naar het werk moet, liggen je verplaatsingskosten lager. Maar dat betekent niet automatisch dat de aangifte anders moet. Je moet je dezelfde vraag stellen als bij thuiswerk: is het voordelig om je werkelijk gemaakte kosten in te brengen of kies je voor het forfait?

Verschueren wijst erop dat ook in het geval van woon-werkverkeer het forfait voor veel mensen de voordeligste keuze is. "Je moet al redelijk ver wonen om niet voor het forfait te kiezen. Als je met de auto naar het werk gaat, kan je 15 cent per afgelegde kilometer inbrengen. Een abonnement voor het openbaar vervoer is volledig aftrekbaar."

Als je normaal gezien je werkelijke vervoerskosten inbrengt, dan loont het volgens Verschueren de moeite om dat voor deze aangifte opnieuw te bekijken. "Door het (verplichte) thuiswerk ligt het aantal afgelegde kilometers misschien wel veel lager. Denk niet alleen aan de dagelijkse pendel van en naar het werk, maar ook aan professionele verplaatsingen, als je bijvoorbeeld klanten bezoekt of naar een vergadering op verplaatsing moet. Het forfait is nu misschien wel voordeliger, in tegenstelling tot vroeger."

En wat met jaarabonnementen voor de bus of de trein bijvoorbeeld? Veel mensen hebben die amper gebruikt, maar mag je die toch nog inbrengen? Als je je werkelijke beroepskosten bewijst, dan kan je dat doen. Als je dat niet doet, dan moet je ook even kijken hoe het zit. Want voor abonnementen krijg je (deels) een vergoeding van je werkgever. Die kan je vrijstellen van belastingen. Ook al heb je dat treinabonnement vorig jaar nauwelijks gebruikt, je mag het wel nog volledig inbrengen."

Wat met coronapremies?

Mensen uit de zorg kregen eind december een bijkomende premie. Verschueren weet hoe je die moet aangeven. "Die bedragen werden uitgekeerd met de lonen van december. Die loonbrief moet je er even bijnemen, want de premie staat daarop vermeld. Dan kan je die code overnemen."

Wat met consumptiecheques?

Werkgevers kunnen sinds half juli 2020 consumptiecheques cadeau doen aan hun werknemers als dankjewel voor het harde werk tijdens de coronacrisis. "Tot 300 euro zijn die cheques vrijgesteld van belastingen. Als je niet meer dan 300 euro aan cheques ontving, moet je ze dus niet opnemen in je aangifte", aldus Verschueren.

Hoe geef je tijdelijke werkloosheid aan?

Veel mensen werden het afgelopen jaar voor het eerst in hun leven geconfronteerd met tijdelijke werkloosheid. Hoe moet je dat aanpakken?

"Er is alleszins geen nieuwe code in het leven geroepen voor werknemers die vorig jaar als gevolg van corona tijdelijk werkloos zijn geweest", zo weet Verschueren. "De uitkering die je kreeg, zal je moeten aangeven in het vak voor lonen en uitkeringen. Je krijgt daar een fiche over van de instantie die de uitkering betaalde (RVA). Mogelijk staat dat bedrag ook al vooraf ingevuld."

Je hoort her en der dat de kans bestaat dat veel mensen onverwacht zullen moeten bijbetalen of dat ze minder zullen terugtrekken dan anders. Volgens Verschueren komt dat omdat er minder bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. Normaal gezien is dat zo'n 26,75 procent. Het voorbije jaar werd dat bij veel mensen afgetopt tot slechts 15 procent. "Dat is een nobel initiatief, want dan hou je netto meer over van je uitkering, maar bij de uiteindelijke belastingafrekening, zal je dat voelen. Zeker als je maar gedurende een korte periode tijdelijk werkloos was. Ofwel zal je moeten bijbetalen, of krijg je minder terug."

Wie moeite heeft om dat bedrag te betalen, kan bij de FOD Financiën een afbetalingsplan van 4 maanden aanvragen.