Computerwetenschappers KU Leuven voorspellen: Rode Duivels winnen EK Voetbal

Pieter Robberechts, doctoraatstudent aan de KU Leuven, legt uit hoe hij dat weet: "We hebben dat berekend via een Monte Carlo simulatie: we weten in welke groep welk team zit en hebben dan 20.000 scenario's opgesteld. België speelt de eerste wedstrijd tegen Rusland. In sommige scenario's laten we België winnen, en in andere wint Rusland en verliest België. Afhankelijk van de verschillende resultaten krijgen we verschillende scenario's van het verloop van het toernooi. En uiteindelijk tellen we welk scenario het meest voorkomt en dus de grootste kans heeft. Er wordt ook gekeken naar prestaties van de Rode Duivels in recente wedstrijden."

Robberechts voorspelt dat België het na de groepsfase waarschijnlijk moet opnemen tegen Wales of Zwitserland. "Daarna wellicht tegen Italië, en dan tegen Frankrijk en de finale zal tegen Spanje zijn en volgens mijn simulatie winnen we die wedstrijd." De simulatie van Robberechts houdt evenwel geen rekening met eventuele blessures of andere onverwachte gebeurtenissen.

Meer informatie over de simulatie vind je op de website van de KU Leuven.