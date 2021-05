Boetes worden duurder: van 8 tot 25 euro extra per boete

Volgens de Brugse politierechter politierechter Peter Vandamme is de verhoging van de boetes logisch maar zijn er al veel extra kosten aan verbonden. "Als de mensen zoveel kansen krijgen om te betalen, is de extra kost voor de administratie eigenlijk logisch."

"Alleen is de vraag hoe ver men daarin gaat. Want er zijn nu al heel wat toeslagen. In heel veel gevallen heeft men in de politierechtbank al 300 euro kosten bovenop de boete, nu wordt dat dus 325 euro. Eigenlijk denk ik dat dit een budgettaire operatie is, een verhoging van de boetes zonder dat zo te noemen."