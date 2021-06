Berlare gaat omgeving Donkmeer vernieuwen: "Glamping en zelfs kamperen op het water moet mogelijk zijn"

Berlare wil de omgeving van het Donkmeer opwaarderen. Er komt een wandelpromenade en er zijn ideeën om meer toeristen voor een kort verblijf aan te trekken. "We willen meer dan een meer zijn." Glamping en kamperen op het water moeten kunnen, vindt de gemeente. Het Donkmeer in Berlare is een bekende trekpleister in Oost-Vlaanderen, het is vooral bekend om de bootjes, de paling en de eendenkooi.