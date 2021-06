Brand in bijgebouw van kasteel in Geetbets

In Geetbets, op de grens met Limburg is vanmiddag brand uitgebroken in een bijgebouw van het kasteel van Bets. In het gebouw is een seminariecentrum gevestigd. Het pand stond bij aankomst van de brandweer in lichterlaaie. Er zijn geen slachtoffers. Het gebouw is ontruimd. De brandweer zal nog lang moeten nablussen door de houten structuur van het gebouw. De brand zou ontstaan zijn aan de open haard. Het gebouw heeft vooral waterschade opgelopen, maar is niet afgebrand. Aan het kasteel zelf is er geen schade. Het kasteel van Bets is een beschermd monument uit de 17e eeuw, gelegen op de weg naar Halen, op de grens met Limburg.