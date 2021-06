Brandweerkazerne Lillo in vuur en vlam gezet met nieuw graffitikunstwerk

Bij de industriële brandweerpost Lillo is een nieuwe muurschildering onthuld op de zijkant van de kazerne. Het kunstwerk staat op het deel van de kazerne dat mogelijk geïntegreerd zal worden in een gloednieuw opleidingscentrum over enkele jaren. De brandweerzone Antwerpen bekijkt ook of het andere deel van de kazerne kan afgebroken en vervangen worden door een nieuwe kazerne. Brandweerkorporaal Maud de Prins is alvast enthousiast: "Het is een echte eye-catcher. Dit was het twee weken wachten meer dan waard."