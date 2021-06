Burgemeester Tollenaere niet ingelicht over zoekactie in Maaseik: "Geen antwoord op vragen van inwoners"

"Ik vermoed dat men misschien gedacht heeft dat Bergerven in Dilsen-Stokkem lag want die gemeente is wel verwittigd", zegt de burgemeester. "Maar het Dilserbos, waar de wagen van Conings is gevonden, loopt over in Bergerven en het grootste deel daarvan ligt in Maaseik. De helikopters vliegen hier trouwens over en er wordt wel degelijk ook in Maaseik gezocht. Ik vind het echt niet kunnen dat wij op voorhand niet even verwittigd zijn", besluit Tollenaere.