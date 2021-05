Buurtbewoners De Schorre in Boom willen dit jaar geen Tomorrowland: "80.000 bezoekers per dag coronavrij? Onmogelijk!"

Dancefestival Tomorrowland vindt normaal plaats in juli in De Schorre in Boom. Door de coronapandemie is het nu gepland tijdens het laatste weekend van augustus en het eerste van september. "De meeste omwonenden vluchten in juli weg voor het festival, voor het lawaai en de overlast, maar dat zal op dat moment van het jaar veel moeilijker zijn", zegt Frank Van Houtte van het wijkcomité Bosstraat.

Het zou ook betekenen dat er 80.000 bezoekers per dag naar Boom komen, ook uit het buitenland. Ook daar hebben de bewoners hun bedenkingen bij: "We weten niet hoe het in andere landen zal zijn, we weten zelfs niet hoe het in andere landen van Europa zal zijn, mocht het tot Europa beperkt worden", zegt Van Houtte. "Er zijn ook nog te veel vragen over tests en eventuele documenten die nodig zijn om naar België te komen."