Cartoonist O-sekoer uit Torhout wint prestigieuze prijs: "De jury met virologen zag er een dubbele bodem in" 

De tweede prijs gaat naar cartoonist Karl, voor een cartoon die op 8 januari verscheen in Focus Knack naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de aanslag tegen de redactie van Charlie Hebdo. De derde prijs is voor Dubus met een cartoon die begin maart gepubliceerd werd in La Dernière Heure over Europa en de migratiecrisis. De prijzen worden uitgereikt tijdens de opening van het International Cartoon Festival van Knokke-Heist op zaterdag 3 juli.