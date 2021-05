""Chewbacca mom" was het begin van een ongelooflijk avontuur. Te gek voor woorden!"

Payne: "Het was te gek voor woorden. En het was het begin van een ongelooflijk avontuur. Terwijl ik enkel aan het lachen was. Zo’n effect had ik nooit verwacht. Maar het bracht heel wat in beweging. Velen vroegen me daarna: "Hoe komt het toch dat jij zo positief kan blijven?" Of, "Hoe kan je nog zo blij zijn, terwijl iedereen rondom je het moeilijk heeft?" Zo zijn we op het idee van een boek gekomen, de ideale manier om antwoorden op dergelijke vragen te geven." (The Gospel Herald, november 2017)

"Ik krijg tegenwoordig zoveel voorstellen om dingen te doen, dat ik niet anders kan dan regelmatig "nee" te zeggen. "Nee, dat krijg ik niet verkocht!" Die voorstellen moeten verband houden met mij als moeder, als echtgenote, als Candace. Wat is belangrijk voor mij als ik een publiek toespreek? Waar ik me niet goed bij voel, verdwijnt in de vuilbak." (Guideposts, december 2018)