Goma deels ontruimd uit vrees voor nieuwe vulkaanuitbarsting en gasexplosie in Kivumeer

De Belgische piloot Anthony Caere werkt in het Virungapark ten noorden van de vulkaan Nyiragongo. Hij is de voorbije dagen een paar keer langs de vulkaan gevlogen. Maar dat kan niet meer, zegt hij vanmorgen aan VRTNWS. "Er is een grote aswolk die wordt uitgespuwd, wat uitzonderlijk is, want normaal komt er een gat in de flank waardoor het lavameer leegloopt. Nu zien we toch dat er andere signalen zijn waardoor de uitbarsting anders is dan die van 2002. 't Is afwachten wat er gebeurt. We wachten af en nemen voorzorgsmaatregelen, dat is momenteel het enige wat we kunnen doen tegen Moeder Natuur."