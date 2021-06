Corona houdt voor tweede jaar op rij pop-up zomerbar Zanzibar gesloten

"De totaalbeleving van onze zomerbar is voor ons van cruciaal belang om er een geslaagd event van te maken en om het verschil te maken met andere terrassen", zeggen de organisatoren. "In het licht van de huidige maatregelen kunnen we dit niet doen zoals we het willen; we kunnen ook niet garanderen dat alle maatregelen gerespecteerd worden." Het blijft ook onduidelijk hoe de coronamaatregelen deze zomer zullen evolueren. "De hoge opstartkost, doordat we in de “middle of nowhere” onze zomerbar van nul opbouwen, valt helaas niet te rijmen met deze onzekerheid en beperkingen door de coronacrisis", klinkt het.