Coronablog: Minder coronapatiënten in het ziekenhuis, nog 508 patiënten op intensieve zorg

Het wordt moeilijk, zeg maar onhaalbaar, om alle volwassen Vlamingen tegen 11 juli een eerste prik aan te bieden. Wie jonger is dan 41 jaar, zal voorlopig namelijk niet meer het vaccin van Johnson & Johnson toegediend krijgen. Sommigen willen daar liever zelf over beslissen. Minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) liet gisteren al verstaan dat dat een optie is, en de taskforce vaccinatie zal dat zeker bespreken, zegt professor en vaccinoloog Pierre Van Damme.

"We krijgen een aantal mails van mensen jonger dan 41 die zeggen dat ze dat vaccin wel willen", zegt Van Damme in "Laat". "Dat is zeker iets wat we moeten bespreken op het niveau van de taskforce. We moeten daarbij ook kijken naar logistiek en haalbaarheid. Het moet ook uitvoerbaar zijn voor de vaccinatiecentra."

Momenteel zijn er ons land nog niet veel mensen jonger dan 41 gevaccineerd met Johnson & Johson, zegt Van Damme. "Ten eerste door de onzekerheid over de leveringen, maar ook omdat we nog vooral de oudere doelgroepen aan het vaccineren zijn."

Bekijk hier het gesprek met professor Van Damme over Johnson & Johson in "Laat":