Cursus barman in Leuven speelt in op personeelstekorten in horeca

Na zes weken intensieve training zetten de toekomstige barmannen en -vrouwen hun vaardigheden om in de praktijk tijdens een stage van drie weken. Het is de eerste keer dat de opleiding wordt georganiseerd in Leuven. Eerder waren er al cursussen in Antwerpen en Gent. "Gezien het succes willen we de opleiding hier in Leuven zeker verderzetten", voegt Vanderelst nog toe.