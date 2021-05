Waarom het zo belangrijk is je aangifte juist in te vullen: "35 jaar belastingen betaald voor verblijf dat ik niet heb"

Klein foutje, grote gevolgen

"Het was de boekhouder van onze zoon die het ontdekte”, steekt Marleen van wal. “We hebben jarenlang het kadastraal inkomen van onze enige woning in het foute vakje ingevuld, waardoor de fiscus dacht dat we bovenop onze woning nog een tweede verblijf hadden.”

Marleen en haar man betaalden daardoor sinds 1984 duizenden euro’s teveel aan belastingen. “Vorig jaar gingen we allebei met pensioen. Bij de eerste aangifte als gepensioneerden moesten we plots veel meer belastingen betalen, dus vroegen we duidelijkheid aan een boekhouder.”

De boekhouder schreef naar dienst financiën. “De fout was meteen duidelijk. We hebben intussen 4.000 euro en 1 jaar intrest teruggekregen voor de laatste 3 jaar, maar de duizenden euro’s die we al die jaren te veel betaalden zijn we gewoon kwijt.”

Termijn van 3 jaar

“Een heel spijtige zaak”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. “Maar de fout ligt in dit geval bij de belastingplichtige zelf. De periode waarin de fiscus een aanslag kan bevestigen of ontheffen ligt vast op 3 jaar voor het aanslagjaar. We kunnen dus maximaal 4 inkomstenjaren terugkeren voor een terugbetaling.”

Die termijn geldt ook wanneer de belastingplichtige moet bijbetalen, zegt Adyns. “Ook dan keren we maximaal drie jaar terug in de tijd. Behalve wanneer we aanwijzingen hebben van fraude, dan wordt de termijn verlengd tot 7 jaar.”

Pijnlijk dus voor Marleen dat de fiscus de fout niet zelf heeft opgemerkt. “Als de administratie zelf op zo’n flagrante fout botst, zal ze die van ambtswege rechtzetten voor jou. Dat is hier helaas niet gebeurd."

Hoe zet je een fout recht?

Een belangrijke les: als belastingplichtige blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor je aangifte. “Zelfs wanneer je een boekhouder of belastingadviseur inschakelt, zal de fiscus zich in eerste instantie tot jou richten”, zegt Francis Adyns. “Zelfs wanneer de boekhouder een aangifte vergeet in te dienen, zal de fiscus bij jou terechtkomen.”

Het is dus echt belangrijk dat je elk bedrag controleert op je aangifte, zeker als die al vooraf ingevuld is. Merk je toch te laat een fout op? Dan kun je die nog rechtzetten.

“Wanneer je de fout opmerkt binnen de aangifteperiode, kun je die nog rechtzetten tot 15 juli. Je hebt daarvoor wel maar één kans”, zegt Adyns.

Komt de vergissing pas later aan het licht? Dan zul je de taxatiedienst contacteren voor een rechtzetting. “Doe dat wel zeker binnen de termijn van 3 jaar, anders is er geen rechtzetting meer mogelijk.”