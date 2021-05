De "Friends"-reünie is er: een lach, een traan en vooral een karrenvracht aan nostalgie

Zo blijkt uit dat Ross en Rachel niet alleen op het scherm een aan-uit-relatie hadden. Acteurs David Schwimmer en Jennifer Aniston hadden blijkbaar ook backstage een oogje op elkaar. "We hebben al die liefde in onze personages gestoken", zegt Aniston daarover in de special. "We hadden echt een oogje op elkaar, maar waren elk al in een relatie", zegt Schwimmer. "We hebben nooit de grens overschreden."