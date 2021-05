Brand op schietterrein Brecht veroorzaakt door uiterst brandbare fosforkogels die niet mochten worden gebruikt

Ook bij de brand van Brecht is nog maar eens sprake van een veiligheidscultuur die te sterk is uitgehold door een gebrek aan opleiding en personeel. Zo is op geen enkel moment ervoor gekozen om de schietoefening uit te stellen, of om extra informatie in te winnen.

De brand is Brecht is geen alleenstaand geval: er is de zaak Conings waarbij defensie blunderde, er is het schietincident in Florennes in 2018 waarbij een technicus op de vliegbasis een andere F-16 in brand schoot. “Vele kleine incidenten blijven bovendien onder de radar”, vertelt een militair bevoegd voor interne veiligheid.

"Dat hoeft niet te verwonderen", zegt Yves Huwart van de ACMP. "In tegenstelling tot vroeger krijgt iedereen de opdracht om toch alles maar vooruit te laten gaan, terwijl de veiligheid niet langer de prioriteit meer is. Het is een kritiek die heel wat militairen beamen: de kantjes worden er noodgedwongen vanaf gereden."

De bestaande procedures en veiligheidschecks worden door personeels- en tijdsgebrek niet langer meer gevolgd. Militairen moeten meerdere functies combineren, materiaal ontbreekt en investeringen worden uitgesteld.

Meer dan naar de individuele verantwoordelijkheid van de lokale oversten of uitvoerders moet defensie nu vooral de eigen processen opnieuw in kaart brengen en analyseren hoe dit zo fout is kunnen lopen. Op korte termijn zullen er geen duizenden goed getrainde militairen extra kunnen worden ingezet en ook extra budget alleen zal dit niet oplossen.

Defensie zal op korte termijn voorstellen moeten doen om de veiligheids- en communicatiecultuur snel weer op te krikken. Dat laatste is geen eenvoudige klus, beseft ook de regering.