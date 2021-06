Dendermonde start in 2022 met vernieuwing van station: "Met nieuwe perrons, roltrappen, lift en passerelle"

Het station van Dendermonde wordt vernieuwd. Daarvoor waren er al langer plannen, maar nu is er ook echt een startdatum voor het project. De start van de renovatie staat gepland voor de zomer van 2022. Burgemeester Piet Buyse (CD&V) is blij dat er eindelijk concrete plannen zijn. "Het station in Dendermonde is heel belangrijk voor mensen die pendelen naar grote steden. Het is tijd dat het aangepakt wordt, want de infrastructuur is echt wel verouderd."