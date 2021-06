Dodelijk ongeval op de A12 in Aartselaar

Het dodelijk ongeval gebeurde rond 2.45 uur op de A12 in Aartselaar, in de richting van Antwerpen. Aan de verkeerslichten van de A12 met de Langlaarsteenweg botste een auto op een stilstaande vrachtwagen. De auto stak voor de helft onder de aanhangwagen van de vrachtwagen. De auto is een voertuig met Nederlandse nummerplaat.

Bij aankomst van de hulpdiensten kon de MUG-arts enkel nog het overlijden van het slachtoffer vaststellen. Door het ongeval was de rechterrijstrook van de A12 in de richting van Antwerpen afgesloten. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.