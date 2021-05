Eerste obesitaskliniek voor dieren in Merelbeke: "Sommige kunnen niet meer op eigen houtje afvallen"

In Gent is de eerste obesitaskliniek voor huisdieren geopend. Het is een afdeling van de dierenkliniek in Merelbeke en daar zullen katten, honden en paarden behandeld worden omdat ze te zwaar zijn. "Uit wetenschappelijke cijfers blijkt dat de helft van onze katten en honden obesitas heeft", zegt Myriam Hesta, professor in Voeding van Gezelschapsdieren (UGent), die de nieuwe kliniek heeft geopend.