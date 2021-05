Franse president Emmanuel Macron erkent "verantwoordelijkheid voor Rwandese genocide" van 1994

De schaduw van de genocide hangt inderdaad al sinds 1994 over de relaties tussen Frankrijk en Rwanda. Macron is -na Nicolas Sarkozy een tiental jaren geleden- de tweede Franse president die Rwanda bezoekt. Sarkozy gaf toen "zware fouten" toe, maar ging niet zo ver met verontschuldigingen als Macron nu. Het bezoek van Macron is dan ook bedoeld om een kwarteeuw van gespannen relaties tussen beide landen af te sluiten. Macron had nadien ook een ontmoeting met de Rwandese president Paul Kagame.

Overigens treedt Macron vandaag in de voetsporen van voormalig Belgisch premier Guy Verhofstadt. Die had eerder al in Rwanda zijn spijt betuigd voor de Belgische steun aan de uitvoerders van de genocide in de jaren 90.