Gentse topatleet Bashir Abdi is geselecteerd voor Europabeker 10.000 meter lopen

Bashir Abdi, topatleet uit Gent, zit in de Belgische selectie voor de Europabeker 10 km lopen, dat op 5 juni in Birmingham plaatsvindt. Voor Abdi is het snel schakelen, want een week later loopt hij een halfmarathon die hij zelf organiseert in Gent en begin augustus vinden de Olypische Spelen plaats.