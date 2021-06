Geraardsbergen wil de komende 4 jaar fietsvriendelijker worden

In de komende jaren wil Geraardsbergen acties ondernemen om hun wegen fietsvriendelijker en toegankelijker te maken. Niet per se voor de vele wielerfanaten die er jaarlijks passeren, maar vooral voor de inwoners van de stad zelf. Schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) ziet er alleen maar voordelen in. "Fietsen is gezond, snel en goed voor het klimaat. Bovendien vermindert het files, is het goedkoper dan gemotoriseerd vervoer en laat het makkelijk sociaal contact toe."