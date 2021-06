Gezinnen uit Ronse krijgen het vaakst sociale toeslag in Oost-Vlaanderen

De stad werkt op dit moment aan een plan om samen met sociale organisaties het armoedeprobleem de grondig aan te pakken. "De bedoeling is dat we daar echt mensen voor inzetten", klinkt het bij Foulon. "Die zullen specifiek rond armoede werken op verschillende domeinen. Dan denken we bijvoorbeeld aan huisvesting, maar ook aan flankerend onderwijs."

Hoeveel budget de stad precies vrijmaakt voor het plan, is nog niet beslist. De schepen maakt wel duidelijk dat de stad bereid is om veel uit te geven. "Dat zal middelen van de stad kosten, maar we zullen ook inspanningen doen naar personeelsinzet."