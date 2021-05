Hoogzwangere reeën doodgebeten in Kapellen, gemeente en opvangcentrum roepen op: "Hou je hond aan de leiband"

De gemeente roept nu op om honden aan de leiband te houden, ook in de natuur. "Honden ruiken het jonge wild en gaan op zoek naar de nesten met jongen. Het baasje heeft hen niet altijd in de gaten, vooral als de hond niet aan de lijn wordt gehouden", zegt schepen van Dierenwelzijn Frederic van Haaren (Open VLD).

"Honden zijn fantastisch, maar af en toe moeten ze toch aan de leiband. Dat is een gewoonte die we moeten aannemen", gaat van Haaren verder. Ook voor andere wilde dieren en vogels die nesten op de grond hebben, is het belangrijk dat honden aan de leiband blijven. In bossen en natuurgebieden is dat ook verplicht. Wie zijn hond niet aan de lijn houdt, riskeert een boete.