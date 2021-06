Individuele uitleg voor woningeigenaars op mogelijke tracés leidingstraat 

De geplande leidingstraat voor chemische stoffen gaat van Antwerpen naar het Duitse Ruhrgebied. In die ondergrondse straat kunnen verschillende leidingen gelegd worden om bijvoorbeeld propaangas of waterstof te vervoeren. Doorheen de provincie Limburg liggen drie mogelijke trajecten op tafel.

Medewerkers van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid zijn nu begonnen met individuele digitale informatiesessies voor eigenaars die een huis hebben op één van die geplande trajecten. Die werkwijze is eerder uitzonderlijk, maar omdat er zoveel woningen betrokken zijn en de hele procedure nog lang kan duren wil Vlaanderen de eigenaars zo snel mogelijk informeren.



Hoeveel woningen er uiteindelijk getroffen zullen worden, hangt af van welk tracé gekozen wordt. Brigitte Borgmans van Ruimte Vlaanderen: "We zullen kijken om zo veel mogelijk woningen te vermijden, of technieken gebruiken om woningen te vermijden. Wat we nu doen is mensen contacteren om hen op de hoogte te stellen dat hun woning mogelijk op een tracé ligt van de leidingstraat."