Jan Stroobants, coördinator vaccinatiecentrum: "Voor J&J-vaccin kiezen praktisch haalbaar, al wordt het wel een puzzel"

Stroobants plaatst wel een kanttekening. "Er gaat altijd onzekerheid zijn over hoeveel mensen daarop gaan inschrijven. Stel dat wij op een voormiddag 4.000 Johnson & Johnson-vaccins ter beschikking hebben, hoeveel mensen moet je op voorhand uitnodigen om er zeker van te zijn dat die vaccins effectief gezet worden? Van elk vaccin dat geleverd wordt, moeten we zeker zijn dat het ook toegediend kan worden. Als we 4.000 mensen uitnodigen en er gaan minder mensen op in, dan is er een probleem. Nodigen we 6.000 mensen uit en er gaan meer dan 4.000 mensen op in, dan zitten we ook met een probleem."

"Het is een dagelijkse uitdaging voor ons planningsteam. We zijn heel blij met QVAX (de reservelijst voor vaccins, red), dat geeft ons speling om op het laatste moment nog mensen te kunnen uitnodigen. Maar als je de bereidheid voor het ene of het andere vaccins gaat toelaten, dan wordt de complexiteit nog groter."