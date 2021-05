Patrick Dewael (Open VLD) wil discriminatie en haat makkelijker voor rechter: "Vrije meningsuiting niet in gevaar"

Patrick Dewael werkt al langer aan zijn wetsvoorstel, maar het probleem van haatmisdrijven en discriminatie kwam weer in het nieuws door de veroordeling van enkele leden van het radicaal-rechtse Voorpost. Zij hadden tijdens een betoging een spandoek meegedragen met daarop de slogan “Stop Islamisering”. Een rechter in Mechelen oordeelde dat ze daarmee aanzetten tot haat en discriminatie.

Nogal wat juristen stelden vragen bij het vonnis, want is dit nu echt aanzetten tot haat en geweld, of is het gewoon vrije meningsuiting? In "Terzake" wou Patrick Dewael zich niet uitspreken over dit concrete geval, omdat hij als kamerlid deel uitmaakt van de wetgevende macht en daarom geen commentaar wil geven over wat rechters met die wetten doen: “De scheiding der machten is belangrijk.”



Kijk hier naar het interview met Patrick Dewael in "Terzake" en lees verder onder de video.