Opnieuw geen keizerrijden in Zandvliet: "Praktisch onmogelijk om het coronaproof te organiseren"

Het traditionele keizerrijden in Zandvliet wordt dit jaar opnieuw afgelast. Dat hebben de ganzenrijdersverenigingen van de polderdorpen samen beslist. Het slotevenement van het ganzenrijden zou normaal gezien in september plaatsvinden, maar door het coronavirus zijn er nog te veel onzekerheden. "De maatregelen zijn nog niet bekend, maar we zijn bang dat we iedereen moeten laten testen of dat we vaccinatiepaspoorten moeten vragen", zegt Alfons Stuyts, voorzitter van de Polderbond.