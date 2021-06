Klachten over latere vaccinaties in Antwerpse rand, vaccinatiecentrum Lint stelt gerust: "Licht aan einde van tunnel"

De vaccinatiecampagne komt op kruissnelheid en dat is in sommige vaccinatiecentra net iets beter te merken dan in andere. Zo zijn de veertigers al aan de beurt in de stad Antwerpen, terwijl dat in bijna alle centra rond de stad nog niet het geval is. Velen voelen zich daardoor benadeeld, schrijft Gazet Van Antwerpen. De vaccinatiecentra krijgen steeds meer telefoons van mensen die niet begrijpen waarom ze nog niet aan de beurt zijn.