Koekelaarse schepen beschuldigd van machtsmisbruik

Het schepencollege keurde eind april een bouwvergunning goed. De schepen van Jeugd, Jan Lievens, stuurde meteen na die beslissing een mail naar de bouwpromotor om te zeggen dat zijn project goedgekeurd was. Hij bood ook onmiddellijk zijn diensten als vastgoedmakelaar aan.

Gemeenteraadslid Jolien Lootens (N-VA), van de oppositie, kreeg de mail in handen. “Hij schrijft er zelfs letterlijk in dat hij een onderhoud wil met de promotor en dat zijn kantoor op wandelafstand is van het project. Ik zie daar zeker een vermenging van belangen in. Machtsmisbruik eigenlijk, want hij gebruikt zijn schepenambt om met voorkennis de bouwpromotor te benaderen. Concurrenten uit de streek kunnen dat bijvoorbeeld pas de week nadien doen”, zegt Lootens.