Korpschef politiezone Erpe-Mere/Lede (die in opspraak kwam rond afluistering) is tijdelijk geschorst

Bij politiezone Erpe-Mere/Lede is korpschef Luk Lacaeyse voor vier maanden geschorst. De korpschef kwam in opspraak nadat het parket een onderzoek was gestart naar afluistering in het politiekantoor. Hugo De Waele (CD&V), burgemeester van Erpe-Mere en voorzitter van het politiecollege, bevestigt de schorsing maar wil niet bevestigen dat het met de afluistering te maken heeft. De schorsing is een "tijdelijke bewarende maatregel om de sereniteit in het onderzoek te garanderen."