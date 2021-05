"Laat nestverlaters zitten, ze zijn bezig met vliegtraining": VOC Neteland krijgt veel jonge vogels binnen die perfect gezond zijn

"Bij twijfels kunnen mensen ons altijd eerst telefonisch contacteren", gaat Celeste voort. "Als je een jong vogeltje ziet dan kan je het best eerst een uur of twee uur observeren, van binnenshuis achter glas, om te kijken of er nog ouderdieren naartoe gaan. In de meeste gevallen is dat zo en dat laat je het best zitten."

Je mag het eventueel wel verplaatsen, als dat veiliger is: "Als mensen bijvoorbeeld een kat hebben, dan mag je het aanraken en oppakken om het op een veilige plaats te zetten, bijvoorbeeld in een haag of een struik." Dat mag bijvoorbeeld bij jonge reeën absoluut niet, maar dat is geen probleem bij vogels: "Vogels gaan vooral op het geluid van hun jongen af, ze hebben niet zo'n goede neus."