Lammergier sterft na botsing tegen windmolen in Nederland: "Zal niet de laatste keer zijn"

Angèle stierf op één dag na exact een jaar na de uitzetting in Frankrijk. "Dit is enorm zonde, een grote klap voor het introductieprogramma", zegt Pohlmann aan de NOS. "In de jaren 70 waren er in heel Europa nog maar 70 broedparen, inmiddels zitten we op 200 paren. Naar schatting vliegen er door heel Europa 1.300 lammergieren rond. Er wordt veel moeite in gestoken, en dan is het extra zuur als zo'n vogel verongelukt tegen een windmolen."

Volgens de Vulture Conservation Foundation is het de eerste keer dat er in Europa een lammergier sterft na een klap tegen een windturbine. Maar Pohlmann vreest dat het niet de laatste keer zal zijn. Het aantal lammergieren in Europa neemt toe, maar het aantal windmolens ook. "We weten dat gieren niet op het laatste moment hun koers kunnen veranderen. Draaiende wieken vormen voor lammergieren dus een groot gevaar."

Angèle, samen met de zender die al het doen en laten opvolgde.