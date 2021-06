Legendarische Hnita Jazz Club zamelt op anderhalve maand 50.000 euro in dankzij crowdfunding: "Warm gevoel"

Ondanks de vele vernieuwingen zullen de vrijwilligers trouw blijven aan de roots van de club. "Onze geschiedenis is uniek. Sinds 1955 konden we al grote namen zoals Chet Baker en Jef Neve strikken", vertelt De Bie. "Daarnaast bieden we een grote verscheidenheid aan. Er vonden al meer dan 1000 optredens plaats in onze club."