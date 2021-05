Leger oefent in Bierbeek en Heverlee: "Geen verband met zaak Conings"

"Mensen hoeven niet verbaasd te zijn als ze militairen in groepjes van twee of drie door onze gemeente zien trekken", zegt burgemeester Johan Van hulst (CD&V) van Bierbeek. "Het gaat om jonge militairen, die in de kazerne van Heverlee een opleiding volgen. Zij moeten hun vaardigheden in het kaartlezen oefenen door een traject af te leggen. De mensen moeten zich dus geen zorgen maken: het gaat niet om een zoektocht naar de gezochte militair. Daarom hebben we deze oefening op voorhand ook aangekondigd op de sociale media", aldus de burgemeester.