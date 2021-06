Lerares uit Molenbeek zoekt grote tuin om met leerlingen te kamperen: "Tuin van de koning zou ideaal zijn"

Daarom kreeg juf Els het idee om een paar dagen te gaan kamperen met haar leerlingen. "Maar dat kan alleen op een plek die dicht bij de school ligt. Er is geen geld meer om een bus in te leggen en niet alle kinderen kunnen fietsen. Het moet dus een of andere grote tuin zijn op wandelafstand van de school." En daar wringt het schoentje, want waar vind je een grote tuin in Brussel? "De kinderen zeiden me: "er is maar één persoon in Brussel die een grote tuin heeft en dat is de koning." En dus zouden we daar graag gaan kamperen. Om in hun opzet te slagen, maakt juf Els samen met haar leerlingen filmpjes en zullen ze brieven schrijven naar de koning, onder het motto: "Wie niet waagt, niet wint!"