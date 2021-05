Let's Go Urban heeft meer dan 200.000 euro schulden, wie zal die betalen?

Moens: "Het faillissement is onvermijdelijk. Er staat nog 611 euro op de rekening en er zijn nog meer dan 200.000 euro schulden." Dat gaat dan over schulden aan leveranciers, betalingen aan de btw of het sociaal passief. "De put is veel de diep om te kunnen dempen."

Bovendien is het niet ondenkbaar dat de stad Antwerpen of de Vlaamse overheid hun subsidies terugvorderen. Alleen al van de stad Antwerpen kreeg Let's Go Urban zo'n twee miljoen werkingssubsidies en nog eens ruim drie miljoen voor de investering in de renovatie van het centrum op de Kiel met een aanpalende nieuwbouw.