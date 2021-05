Museum Louvre in Parijs krijgt voor het eerst in 228 jaar vrouw als directeur: maak kennis met Laurence des Cars

Wie is Laurence des Cars?

Als de kleindochter van auteur Guy des Cars kwam Laurence des Cars al van jongs af aan in contact met de kunsten. Ze gaat kunstgeschiedenis studeren aan de Franse universiteit La Sorbonne en de prestigieuze kunstschool L'Ecole du Louvre, daar specialiseert ze zich in kunst uit de 19e en 20e eeuw. Na haar studies strikt ze een functie als conservator in het Musée d'Orsay, waar ze in 2017 directrice wordt. In 2014 krijgt ze al de titel van directrice in het Musée de l'Orangerie.