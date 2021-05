Man uit Sint-Niklaas aangehouden voor negationisme en bedreigingen tegen Marc Van Ranst

Viroloog Marc Van Ranst kreeg al vaker te kampen met bedreigingen. Op dit moment zit hij ondergedoken in een zogenoemd safehouse nadat de extreem-rechtse militair Jurgen Conings verdween. De man had eerder gedreigd met geweld tegen de viroloog en had meteen na zijn verdwijning enkele uren in de omgeving van het huis van Van Ranst vertoefd, zo ontdekten speurders. Het is onduidelijk hoe lang Van Ranst nog in dat safehouse moet blijven.