Vrees voor nieuwe vulkaanuitbarsting én methaangasexplosie in Kivumeer (en dat kan rampzalig uitpakken)

Vorige zaterdag barstte de vulkaan Nyiragongo voor de eerste keer uit. De ramp kostte het leven aan 32 mensen. Na de uitbarsting volgden al snel zware aardbevingen . In totaal gaat het om ongeveer 260 aardbevingen met een kracht tot meer dan 5. "De seismische crisis voltrekt zich van de noordflank van de vulkaan tot aan het Kivumeer en loopt zo dus dwars door de stad Goma", legt vulkanoloog Benoît Smets uit. "Het is heel moeilijk om te voorspellen wat de bevingen zullen doen. Er is geen teken dat ze zullen afzwakken."

Twee mogelijke rampscenario's bij een nieuwe uitbarsting

In het eerste scenario stijgt de lava en komt de vulkaan opnieuw tot uitbarsting via de krater. De magmastroom kan dan mogelijk tot aan de stad Goma geraken. In het tweede scenario kan de lava bij uitbarsting rechtstreeks in het Kivumeer stromen.

In het Kivumeer bevindt zich een diepe laag water met een grote hoeveelheid aan methaangas en koolstofdioxide. Deze permanente laag mengt zich normaal niet met andere lagen water. Door de recente ontwikkelingen kan daar nu verandering in komen. "We vrezen voor een destabiliserend element waardoor de laag met schadelijke gassen zich mengt met andere waterlagen aan de oppervlakte van het meer. Hierdoor kunnen de gassen vrijkomen en elk levend wezen in de brede omtrek verstikken", aldus Smets. In 1986 zorgde een gelijkaardige gasexplosie in het Kameroense Nyosmeer voor de verstikking van bijna 1.800 mensen. "Dit zou echt de ultieme ramp zijn", volgens Smets.

"Meer van Pandora"?

Toch is het niet honderd procent zeker dat een dergelijke catastrofe zich zal voltrekken volgens de wetenschapper. "Wanneer de vulkaan zou uitbarsten in het meer, zal het water de warmte van de lava absorberen." De kans dat een thermische schok de methaangasbubbel doet exploderen, schat Smets dus eerder klein in. Grondverschuivingen in het meer en aardbevingen zouden de schok wel kunnen uitlokken. De beweging zou er dan wel voor kunnen zorgen dat de waterlagen zich mengen met alle gevolgen van dien. "We hebben geen historische gegevens over de vulkanische activiteit van de Nyiragongo en kunnen dus moeilijk voorspellen wat er zal gebeuren."